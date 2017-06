Die Polizei ist mit Razzien in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen gegen die Rocker-Vereinigung "Osmanen Germania BC" vorgegangen. Am Dienstagmorgen seien 20 Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge durchsucht worden, teilten die Ermittler mit.

Dabei wurden unter anderem Waffen und Rauschgift sichergestellt, fünf Männer im Alter von 19 bis 45 Jahren wurden festgenommen. Diese und zwei bereits am Samstag festgenommene Männer stehen im Verdacht, aussteigewillige Mitglieder der "Osmanen Germania BC" erpresst, beraubt und brutal zusammengeschlagen zu haben, wobei sie in zumindest einem Fall auch den Tod ihres Opfers in Kauf genommen haben sollen. Rund 400 Polizisten waren im Einsatz.