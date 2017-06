FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat mehrere Anleihen in verschiedenen Währungen am Markt platziert. Über den Finanzierungsarm Financial Services wurden Papiere über 500 Millionen australische Dollar (rund 339 Millionen Euro), 500 Millionen brasilianische Real (134 Millionen Euro), 1,5 Milliarden indische Rupien (21 Millionen Euro) sowie 2 Milliarden mexikanische Peso (99 Millionen Euro) ausgegeben. Die Laufzeiten betragen zwei bis drei Jahre.

Frank Fiedler, CFO der Volkswagen Financial Services AG, sprach von "erfolgreichen Emissionen zu attraktiven Konditionen".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 08:09 ET (12:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.