Die NordLB hat Bilfinger nach jüngst angehobenen Bauprognosen 2017 und 2018 durch den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie auf "Halten" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Gestützt durch niedrige Zinsen und eine günstige Witterung floriere die Baukonjunktur in Deutschland, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Branchenstudie vom Dienstag. Bilfinger befinde sich allerdings nach wie vor in einer umfangreichen Restrukturierung./ck/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0065 2017-06-27/15:22

ISIN: DE0005909006