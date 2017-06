Die von den nationalen Zentralbanken des Euroraums autonom geschaffene Euro-Liquidität hat in der Woche zum 23. Juni 2017 einen neuen Tiefstand erreicht. Wie aus Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, betrug das Volumen der Netto-Aktiva nur noch 28,6 Milliarden Euro, entsprechend 0,7 Prozent der EZB-Bilanzsumme. Vor einem Jahr waren es noch 278,7 Milliarden bzw. 8,9 Prozent gewesen und Anfang des vergangenen Jahres 489,7 Milliarden bzw. 17,6 Prozent der EZB-Bilanzsumme.

Den nationalen Zentralbanken ist es laut dem Abkommen über Net Financial Assets (NFA) erlaubt, Aktiva in einem bestimmten Umfang zu erwerben und damit eigene Euro-Liquidität zu schaffen. Allerdings wird die Liquiditätsschöpfung inzwischen nahezu ausschließlich von den Anleiheankäufen im Rahmen des Ankaufprogramms APP geleistet. Das Volumen der aus geldpolitischen Gründen gehaltenen Wertpapiere stieg in der Woche zum 23. Juni laut EZB um 13,4 auf 2.058,4 Milliarden Euro.

