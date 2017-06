HANNOVER (dpa-AFX) - Der Pay-TV-Sender Sky wirbt nicht mehr mit dem Slogan "Alle Spiele - alle Tore". "Wir haben bereits seit geraumer Zeit unsere Kommunikation auf die neue Rechtesituation ab der Saison 2017/18 entsprechend angepasst", teilte der Pay-TV-Sender am Dienstag mit. Zuvor hatte der US-Konzern Discovery bestätigt, dass er dem deutschen Pay-TV-Anbieter per einstweiliger Verfügung Werbeaussagen verbieten lassen hat. Sky kann von der kommenden Saison an nicht mehr Live-Übertragungen von allen Bundesligaspielen zeigen. Das Discovery-Tochterunternehmen Eurosport sendet 40 Punktspiele, vier Relegationspartien sowie den Supercup live und exklusiv./mrs/DP/jha

