Nasdaq-100 - Anhaltender Verkaufsdruck

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100® Index erwischte eigentlich einen guten Wochenstart. Bereits nach einer Stunde war es aber am Montag mit der Herrlichkeit im Index schon wieder vorbei. An der Abrisskante bei 5.848 Punkten, an der der Abverkauf vor gut zwei Wochen scheiterte, ging es für die Käufer nicht weiter. Viele Marktteilnehmer waren hier wohl erleichtert, ihre zu früh eingegangenen Long-Positionen plus minus null abstoßen zu können. Anschließend ging der Index kräftig in die Knie.

Der Verkaufsdruck hält auch heute an. Die Käufer müssen nun sehen, dass sie den Index im Bereich des EMA200 bei 5.740 Punkten stabilisieren können. Misslingt dieses Vorhaben, sind schnelle weitere Verluste auf 5.725 und darunter 5.681 Punkte zu erwarten. Bei letzterer Marke wäre auch ein Gap im Chart geschlossen.

Die Marke von 5.800 Punkten dient von jetzt an bereits als starker Widerstand. Erst wenn der Nasdaq-100® Index über 5.850 Punkte ansteigt, wäre das Verkaufssignal vor gut zwei Wochen egalisiert und neue Hochs über 5.900 Punkten würden wieder zum Thema. Bislang handelt es sich bei der jüngst gesehenen Erholung aber nur um eine technische Gegenreaktion.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.06.2017 - 27.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

