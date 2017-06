Die Easy Software AG hat Ende April den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen Anfang Februar die Prognose für das Jahr 2016 gesenkt hatte. Einen Comment dazu finden Sie unter folgendem Link: Download Dabei wurde die Prognose aufgrund von fehlenden Personalkapazitäten, Projektverschiebungen, dem Brexit in Großbritannien sowie der Situation in der Türkei und einem unter den Erwartungen liegenden Cloud-Geschäft deutlich gesenkt. Nachdem der Vorstand bislang von einem operativen EBITDA (ohne Sondereffekte) i.H.v. 2,80 Mio. € ausgegangen war, wurde der Ausblick um 35-40% auf 1,68 - 1,82 Mio. € gesenkt. Bezüglich dem Umsatz hatte man sich nicht geäußert.



Die im Rahmen des Geschäftsberichtes veröffentlichten Zahlen zum Umsatz lagen jedoch mit 40,51 Mio. € leicht unterhalb der zuletzt prognostizierten 41,50 - 42,50 Mio. €. Dennoch konnte das Unternehmen den Umsatz um 3,5% gegenüber dem Vorjahr steigern. Basis dessen sind ein erweitertes Leistungsangebot sowie eine anhaltende Nachfrage gewesen, die insbesondere zu höheren Lizenz und Softwarepflegeumsätzen geführt haben. Insbesondere die Softwareumsätze mit einem Plus von 12,3% haben sich ggü. 2015 sehr gut entwickelt.



Die ganze Einschätzung (15 Seiten) zur Easy Software Aktie können Sie hier kostenpflichtig downloaden: Download