Die Aktie der Pizza- und Pasta-Kette Vapiano ist nach dem Börsendebüt auf Berg- und Talfahrt gegangen. Die zu 23 Euro ausgegebenen Aktien starteten am Dienstag mit einem Plus von vier Prozent in den Frankfurter Börsenhandel. Zwischenzeitlich bröckelten sie bis auf 22,50 Euro ab, ehe sie in Richtung des Tageshochs von 24 Euro kletterten.

