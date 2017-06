Liebe Trader,

Seit dem Doppelboden um 23,00 Euro aus 2016 befindet sich das Wertpapier von Leoni wieder in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte bisweilen auf ein Hoch von 56,11 Euro vor wenigen Wochen zulegen. An dieser Stelle erreichte die Aktie jedoch die obere Trendkanalbegrenzung und prallte regelkonform wieder zur Unterseite ab, sodass es auf das Niveau von rund 46,00 Euro wieder abwärts ging. Seither steckt die Leoni-Aktie kurzfristig in einem ... (Rafael Müller)

