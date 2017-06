Die Hinweise auf eine hohe Nachfrage nach den Papieren des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero, der am Freitag den Börsengang wagen will, verdichten sich. Dass das IPO der Restaurantkette am heutigen Donnerstag eher durchwachsen verlaufen ist, belastet jedoch die Aktie von Delivery-Hero-Großaktionär Rocket Internet.

