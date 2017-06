Arlesheim, Schweiz / Schwäbisch Gmünd, Deutschland (ots) -



Vor fünf Jahren hat Ralph Heinisch die Aufgabe des CEO von Weleda übernommen, um das damals wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Heute ist Weleda wirtschaftlich gesund und bereit für die Aufgaben der Zukunft. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Sanierung wird Ralph Heinisch Weleda zum 31. 8. 2017 verlassen.



"Wir sind Ralph Heinisch für sein Engagement und seine Leistung sehr dankbar" - so der Präsident des Verwaltungsrats Paul Mackay. Neben der Sanierung der Finanzen hat Ralph Heinisch insbesondere den Dialog mit der anthroposophischen Ärzteschaft wieder in Gang gebracht und sich in politischen Gremien und Verbänden für die Anthroposophische Medizin eingesetzt. Durch seine starke Präsenz ist Weleda in der Öffentlichkeit als Unternehmensmarke sichtbarer geworden. Dank Ralph Heinischs Einsatz wird Weleda heute mehr denn je als erfolgreiches, nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen wahrgenommen. Um eine neue Entwicklungsphase einzuleiten, hat der Verwaltungsrat entschieden, die bestehende Führungsorganisation so zu ändern, dass in der Geschäftsleitung die klassische CEO-Rolle aufgehoben und ersetzt wird durch eine kollegiale Führung. Die Geschäftsleitung des Unternehmens wird ab 1. 9. 2017 bestehen aus: CRDO und COO (ad interim) Dr. Aldo Ammendola (Forschung und Entwicklung, Herstellung), CFO Michael Brenner (Finanzen und Services) und CCO Andreas Sommer (Markt).



Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung. Die Schweizer Aktiengesellschaft hat ihren Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und verfügt über eine Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben hält das Unternehmen 20 Gesellschaften. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 2 400 Mitarbeitende (2 037 FTEs) und ist in über 50 Ländern auf allen Kontinenten vertreten.



