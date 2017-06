von Florian Westermann, Euro am Sonntag Egal ob in der U-Bahn, am Flughafen oder bei schönstem Sommerwetter am See: Überall sind die Menschen in ihre Smartphones vertieft. Internet-Videoplattformen wie Youtube und die Möglichkeit, Filme und Serien zu jeder Zeit auf Knopfdruck zu schauen, laufen dem klassischen Fernsehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...