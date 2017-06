DEAG: Hauptversammlung unterstützt Strategie für profitables Unternehmenswachstum

DEAG: Hauptversammlung unterstützt Strategie für profitables Unternehmenswachstum

- Alle Tagesordnungspunkte verabschiedet - Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 entlastet

- Wolf-D. Gramatke, Michael Busch und Prof. Katja Nettesheim als Aufsichtsratsmitglieder gewählt

- Prognose 2017 bestätigt

Berlin, 27. Juni 2017 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG), Berlin, (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G), hat heute ihre Hauptversammlung 2017 erfolgreich abgehalten. Im Meistersaal in Berlin informierte der Vorstand die Aktionärinnen und Aktionäre ausführlich über die Entwicklungen im Geschäftsjahr 2016, die strategische Neuausrichtung der DEAG und den weiteren Ausblick.

Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand detailliert über die strategische Weiterentwicklung der DEAG im Geschäftsjahr 2016. So ist aus dem Konzertveranstalter ein Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell entstanden, der Live-Entertainment mit der eigenen Ticketing-Plattform MyTicket kombiniert. Im Live-Entertainment ist die Gesellschaft in den Geschäftsfeldern Rock/Pop, Classic & Jazz, Family Entertainment und Arts + Exhibitions aktiv. Der Vorstandsvorsitzende der DEAG, Prof. Peter Schwenkow, sieht das Unternehmen damit heute deutlich breiter und damit stabiler aufgestellt als in der Vergangenheit. Die Zukunft der DEAG, so zeigt sich Prof. Schwenkow überzeugt, liegt in einem profitablen Veranstaltungsgeschäft kombiniert mit einem margenstarken Ticketing-Geschäft.

Nachdem die strategischen Weichen für eine positive Unternehmensentwicklung 2016 gestellt wurden, gilt es, 2017 und 2018 die eingeschlagene Strategie umzusetzen. Angesichts der positiven Aussichten in allen fünf Geschäftsfeldern und insbesondere auch in Großbritannien, geht der Vorstand der DEAG davon aus, dass sich die ergriffenen Maßnahmen zunehmend in Umsatzwachstum und einer steigenden Profitabilität niederschlagen werden. Daher prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 einen anhaltend hohen, leicht über dem Vorjahr liegenden Umsatz, wobei ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im mittleren bis oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich angestrebt wird.

Bei allen Tagesordnungspunkten stimmte die Hauptversammlung den Vorschlägen der Verwaltung zu. Insbesondere erteilte die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016. Darüber hinaus folgte die Hauptversammlung dem Vorschlag der Gesellschaft und wählte Wolf-D. Gramatke, Michael Busch und Prof. Katja Nettesheim bis 2022 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein integriertes Entertainment-Unternehmen und ein führender Anbieter von Live-Entertainment in Europa. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Mit dem eigenen Vertriebsgeschäft, der mytic myticket AG, an dem zwei große Medienhäuser aus dem Print- und TV-Bereich beteiligt sind, wird eine steigende Profitabilität und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erreicht. Rund 2.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über den ertragsstarken Online-Vertriebskanal MyTicket.

Die Veranstaltungen umfassen die Bereiche Rock/Pop, Classic & Jazz, das wachstumsstarke Segment Family Entertainment sowie Arts + Exhibitions. Insbesondere die Bereiche Festivals und Family Entertainment sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Ein Netzwerk mit starken Partnern positioniert die DEAG hervorragend im Markt als international tätigen Live-Entertainment-Konzern. Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG Claudius Krause Tel: +49-611-20585528 E-Mail: deag@cometis.de

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft I Potsdamer Straße 58 I 10785

Berlin fon +49-30-810 75-0 I fax +49-30-810 75-519 I info@deag.de I www.deag.de

Sitz Berlin I Amtsgericht Charlottenburg I HRB Nr. 69474 I St.-Nr: 29/225/03674 I USt-ID: DE193569522 Vorstand: Prof. Peter L. H. Schwenkow (Vorsitzender), Christian Diekmann, Detlef Kornett, Ralph Quellmalz I Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolf-D. Gramatke

