ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Anstieg zu Wochenbeginn haben die schweizerischen Aktien am Dienstag einen Rücksetzer erlebt. Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 9.073 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 46,35 (zuvor: 46,23) Millionen Aktien.

Belastet wurde der SMI vom Kursverlust des Indexschwergewichts Nestle, das um 1,6 Prozent fiel. Die Aktie war am Montag vom Einstieg des aktivistischen Investors Third Point um über 4 Prozent nach oben getrieben worden. Nun nahmen Anleger Gewinne mit. Überdies hatte Societe Generale die Nestle-Aktie auf "Hold" von "Buy" zurückgestuft.

Erneut kräftig im Plus zeigten sich die Bankenwerte. Sie hatten am Montag von der Erleichterung darüber profitiert, dass der italienische Staat zwei Banken rettet und somit eine mögliche systemische Krise des heimischen Bankensektors abwendet. Am Dienstag waren es Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi, die die Zinsen nach oben trieben und damit auch den Aktien der Banken auf die Sprünge halfen. Draghi hatte die Faktoren, die für die niedrige Inflation verantwortlich sind, als vorübergehend bezeichnet. UBS und Credit Suisse legten jeweils um 1,9 Prozent zu und Julius Bär um 0,6 Prozent.

Im übrigen Markt verloren Swatch nachrichtenlos 1,5 Prozent. Lonza büßten 0,3 Prozent ein. Das Unternehmen hatte am Morgen mitgeteilt, dass nun alle Genehmigungen für die Übernahme von Capsugel vorlägen.

June 27, 2017

