Am Samstag, 1. Juli 2017, startet die Tour de France in Düsseldorf. Anlässlich des "Grand Départ" berichtet der WDR in Sondersendungen umfangreich über das legendäre Radrennen.



Das WDR Fernsehen sendet von 13.45 bis 14.30 Uhr "Willkommen, Tour de France! Countdown live aus Düsseldorf". WDR-Reporter zeigen die Vorbereitungen der 198 Fahrer und berichten über die Stimmung unter den Zuschauern entlang der Strecke. Außerdem klären sie viele spannende Fragen: Wie haben sich Düsseldorf und die Region auf das Großereignis vorbereitet? Wo sind die besten Plätze, um das Rennen am Sonntag hautnah zu erleben? Und wo steigen die größten Partys und Stadtfeste?



Ab 14.50 Uhr berichtet die Sportschau im Ersten vom Einzelzeitfahren. Ab 17.00 Uhr wird das Finale des "Grand Départ" dann im WDR Fernsehen und bei ONE zu sehen sein. Im Anschluss lässt die "Aktuelle Stunde" diese erste Tour-Etappe Revue passieren. Darüber hinaus gibt es ab 19.30 Uhr ein 30-minütiges "Lokalzeit extra - Auftakt Tour de France" im WDR Fernsehen.



Auch die WDR Radiowellen berichten über das Sportereignis. WDR 2 sendet zum Beispiel um 12.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr Extra-Ausgaben der "Lokalzeit aus Düsseldorf". In zweitminütigen Nachrichtensendungen berichten Reporter über alles Wissenswerte rund um den Tour-Start.



Die Tour de France gehört zu den weltweit größten Sportereignissen. In diesem Jahr kann Nordrhein-Westfalen den Start der Tour im eigenen Land erleben. 14 Kilometer fahren die Sportler am Samstag durch die Landeshauptstadt Düsseldorf und meistern am Sonntag die zweite Etappe quer durchs Rheinland. Bisher gab es erst einen "Grand Départ" der Tour in NRW: 1965 in Köln.



