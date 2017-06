Lieber Leser,

GoPro hat den Einstieg ins Smartphone Geschäft verschlafen. Wie es aussehen kann, wenn Anleger so etwas abstrafen, können Sie an der GoPro-Aktie gut beobachten, wie der Chart weiter unten deutlich macht. Der Einstieg fällt zwar schwer, doch er muss dennoch sein, das hat das Unternehmen richtig erkannt. Daher bietet man seit einiger Zeit mobile Applikationen für die Erstellung sowie die Verwaltung von Videos an. Natürlich kann die App bisher nicht alle ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...