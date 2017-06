Kassel, Berlin (ots) - Was hat Europa mit Kriegsgräbern zu tun? Genauso gut könnte man fragen: Was hat Frieden mit Kriegsgräbern zu tun? Das Bild zeigt die Kriegsgräberstätte Ysselsteyn in den Niederlanden. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. erhält und pflegt im Auftrag der Bundesregierung über 800 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten, auf denen etwa 2,7 Millionen Kriegstote bestattet sind.



"Die Kriegsgräber sind die großen Prediger des Friedens" sagte der Arzt und Humanist Albert Schweitzer. Das sind der Hintergrund, der Anlass und die Erklärung der Botschaft. "Darum Europa!" Der Volksbund will zeigen, wohin Nationalismus und Chauvinismus führen können. Als Mitglied der Europäischen Bewegung setzt der Volksbund sich für Versöhnung und Frieden ein - gerade in Zeiten des wachsenden Populismus und unseliger nationalistischer Tendenzen, die Missgunst schüren und Minderheiten ausgrenzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir dank der europäischen Einigung in der längsten Friedenszeit des Kontinents leben.



"Kriegsgräberstätten konfrontieren uns mit den Folgen von Krieg und Gewalt. Sie sind für uns Mahnung aber auch Lernorte. Wenn Jugendliche in internationalen Workcamps zusammen arbeiten, geht es nicht nur darum, dass sie die Ruhestätten von Menschen pflegen, die häufig im gleichen Alter wie sie selbst waren, als sie starben. Es geht vor allem auch um das Kennenlernen, um das Verstehen des anderen und um Freundschaften über Grenzen hinweg", erklärt Daniela Schily, Generalsekretärin des Volksbundes.



Die Plakate werden im Juli und September jeweils zehn Tage an 1.250 Standorten in Deutschland zu sehen sein. Mehr Informationen zur Arbeit des Volksbundes auf www.volksbund.de



