WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag in einem international schwächeren Börsenumfeld gut behauptet. Der Leitindex ATX stieg um 0,30 Prozent auf 3096,85 Punkte.

In den Fokus rückte eine Rede von EZB-Chef Mario Draghi. Dieser zeigte sich zuversichtlich in puncto wirtschaftlicher Entwicklung. Die Inflation werde derzeit zwar noch durch zumeist temporäre Faktoren gebremst, jedoch früher oder später anziehen. Eine mögliche "Anpassung" der Geldpolitik müsse vorsichtig erfolgen. Der Euro legte daraufhin im Vergleich zum US-Dollar stark an.

Unterstützung für den ATX lieferten Gewinne der Voestalpine -Aktien, die in einem freundlichen europäischen Rohstoff-Sektor 1,98 Prozent vorückten. Die Wertpapierexperten von Barclays hatten ihr Kursziel von 46,00 auf 50,00 Euro angehoben und ihre "Overweight"-Empfehlung bestätigt.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte auch den Bank-Sektor auf der Gewinnerseite. In Wien stiegen Erste Group um 1,23 Prozent und Raiffeisen legten um 1,91 Prozent zu. In einem negativen europäischen Branchenumfeld verloren Telekom Austria hingegen 1,19 Prozent.

Nach festerem Verlauf schlossen Strabag-Aktien 0,52 Prozent schwächer. Die saudische Asyad Holding sei an einem Einstieg bei der Strabag interessiert, schreibt der "Standard" ohne Angabe von Quellen. Im Gegenzug könnten der russische Oligarch Oleg Deripaska und Raiffeisen ihre Anteile möglicherweise abgeben./ger/APA/mis

ISIN AT0000999982

