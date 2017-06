Erfolgreiche Platzierung in Rekordzeit und Aufstockung der Anleihe um 10 Millionen Euro - die paragon AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/22 vorzeitig am Kapitalmarkt platziert und das Zeichnungsfenster bereits kurz nach dem Zeichnungsstart wieder geschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Anleihevolumen auf 50 Millionen Euro aufgestockt (Zielvolumen von 40 Millionen Euro). Der Zinskupon der zweiten paragon-Anleihe beträgt 4,5 Prozent p.a.und befindet sich damit am unteren Ende der vor Zeichnungsstart mitgeteilten Zinsspanne (4,50% - 5,00%).

Anleihe-Handel ab 28. Juni

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Schuldverschreibungen im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich der 28. Juni 2017 sein. Der Ausgabetag und Beginn des Zinslaufs bleibt der 5. Juli 2017.

"Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...