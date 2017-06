FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF und der Nickel- und Palladiumproduzent Norilsk Nickel wollen im Bereich Lithium-Ionen-Batterien künftig zusammenarbeiten. Wie beide Unternehmen mitteilten, haben sie eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach will BASF bis zu 400 Millionen Euro in eine Produktionsstätte für Kathodenmaterial in Europa investieren. Norilsk Nickel wiederum soll BASF aus Finnland mit Rohstoffen versorgen. Zudem soll Norilsk Nickel den Bedarf an Nickel und Cobalt zu Marktpreisen aus seinen russischen Minen sicherstellen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 13:01 ET (17:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.