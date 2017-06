NEW YORK (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelkonzern Nestle will in den kommenden drei Jahren bis zu 20 Milliarden Schweizer Franken für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der Rückkauf soll am 4. Juli dieses Jahres starten und bis Ende Juni 2020 abgeschlossen sein, wie die Nestle SA am Dienstag mitteilte.

Der Konzern stellt seine Kapitalstruktur und seine Prioritäten auf den Prüfstand, und prüft im Zuge dessen auch strategische Optionen für sein Süßwarengeschäft in den USA, einschließlich eines Verkaufs. Sollten in dem Zeitraum "größere" Akquisition getätigt werden, soll das Rückkaufprogramm entsprechend angepasst werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 13:04 ET (17:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.