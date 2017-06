Für die Bedienung mit einer Hand optimiert, kombiniert das Ultraschallprüfgerät EPOCH 6LT ein hochmodernes ergonomisches Design mit leistungsstarker Ultraschalfunktionalität in einem Gerät, das speziell auf Anwendungen mit Seilzugang ausgelegt ist, bei denen eine hohe Portabilität erforderlich ist.

Das Design des Ultraschallprüfgeräts EPOCH 6LT, vom Formfaktor bis zur Bedienerführung, bietet optimalen Komfort. Es kann leicht mit einer Hand bedient werden, sodass die Seilzugangstechniker und Anwender, die eine hohe Portabilität benötigen, ihre Arbeit bequem und effizient ausführen können.

Gute Eignung für den einhändigen Betrieb mit minimaler Ermüdung des Handgelenks: wiegt nur 1,95 Pfund (890 g) mit Schwerpunkt am Griff

wiegt nur 1,95 Pfund (890 g) mit Schwerpunkt am Griff Befestigung am Bein oder am Klettergurt des Anwenders: Seilzugangstechniker können das Gerät sicher befestigen, sodass die Hände frei bleiben

Seilzugangstechniker können das Gerät sicher befestigen, sodass die Hände frei bleiben Anwender können mit ihrem Daumen im Menü navigieren: der Drehknopf und die einfache Tastenauslegung erleichtern das Navigieren in der Bedienerführung, selbst beim Tragen von Handschuhen

der Drehknopf und die einfache Tastenauslegung erleichtern das Navigieren in der Bedienerführung, selbst beim Tragen von Handschuhen Strapazierfähig und zuverlässig: für IP65/67 (staub- und wasserdicht) ausgelegt und gemäß Falltest getestet, um gegen die in komplexen Prüfumgebungen vorhandenen Gefahren zu schützen

Die Funktionsweise des Ultraschallprüfgeräts EPOCH 6LT ist einfach und unkompliziert, sodass die Techniker mehr Zeit für ihre Prüfung und weniger Zeit für die Justierung des Geräts benötigen. Trotz der geringen Größe des Geräts verfügt es über alle Eigenschaften und Funktionen, um den Anforderungen nahezu jeder Prüfanwendung mit konventionellem Ultraschall zu entsprechen, einschließlich aller Hauptfunktionen des beliebten Ultraschallgeräts EPOCH 650 und der Konformität gemäß EN12668-1:2010.

Intuitive Software: eine symbolgesteuerte Bedienerführung mit zwei Bildschirmen macht die Navigation schnell und einfach

eine symbolgesteuerte Bedienerführung mit zwei Bildschirmen macht die Navigation schnell und einfach Effiziente Prüfungen: die Hardware und Software ermöglichen die Bedienung mit einer Hand, sodass die Anwender die andere Hand für das Manövrieren mit der Sonde frei haben

die Hardware und Software ermöglichen die Bedienung mit einer Hand, sodass die Anwender die andere Hand für das Manövrieren mit der Sonde frei haben Optionale Korrosionssoftware: kombiniert die einfache Verwendung der Dickenmessung mit der Flexibilität eines Ultraschallprüfgeräts; mit Mittelstift-ID zur Identifizierung von Schallköpfen für die schnellere Einrichtung

kombiniert die einfache Verwendung der Dickenmessung mit der Flexibilität eines Ultraschallprüfgeräts; mit Mittelstift-ID zur Identifizierung von Schallköpfen für die schnellere Einrichtung OptionaleWi-Fi-Verbindung: Vorteile durch Sicherungen unterwegs, das Einstellen von Downloads und leistungsstarke Cloud-Anwendungen in der Olympus Scientific Cloud

Das EPOCH 6LT besitzt Funktionen, mit denen Seilzugangstechniker komplexe Prüfungen sicher durchführen können. Für zusätzliche Effizienz können die Anwender die Prüfparameter mit einer Hand steuern, ohne die Fehlerprüfung zu unterbrechen. Mit dem Zubehörsatz für die sichere Befestigung des Geräts an einem Bein oder am Klettergurt bleiben die Hände des Technikers frei zum Ausbalancieren und Justieren der Sonde. Je nach Befestigungsart des Geräts ist eine Bildschirmdrehung möglich, sodass die Anwender das A-Bild und die entsprechenden Messwerte gut sehen können.

Über Olympus

Die Olympus Corporation ist in industriellen, medizintechnischen und Verbrauchermärkten tätig und spezialisiert sich auf Optik, Elektronik und technische Präzisionsinstrumente. Olympus ist ein weltweit führender Hersteller innovativer Test- und Messlösungen, die in der Industrie und Forschung zum Einsatz kommen, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, Stromerzeugung, Petrochemie, baulichen Infrastruktur und Automobilbranche bis hin zu Verbraucherprodukten.

Weitere Informationen über das Ultraschallprüfgerät EPOCH 6LT und das gesamte Angebot an Produkten für die zerstörungsfreie Prüfung von Olympus erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter oder unter www.olympus-ims.com.

EPOCH ist eine eingetragene Marke der Olympus Corporation.

