pferdewetten.de AG: Ordentliche Hauptversammlung 2017 beschließt alle Tagesordnungspunkte wie von der Verwaltung vorgeschlagen 27.06.2017

Düsseldorf, 27. Juni 2017 - Die Hauptversammlung der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A1K0409, DE000A1K05B4 und DE000A2AA4P1) hat heute alle acht Beschlussvorschläge der Verwaltung mit den erforderlichen Mehrheiten der Stimmen angenommen. Die Zustimmungsquoten erreichten zumindest 99,99%. Die Präsenz lag bei 35,22 Prozent der insgesamt 4.324.251 Aktien. Die Dividende in Höhe von 0,12 EUR je Aktie wird am Donnerstag, 29. Juni 2017 ausgezahlt. Auch für das laufende sowie die kommenden Geschäftsjahre wird die verlässliche und konstante Zahlung einer Dividende angestrebt.

Vorstand Pierre Hofer konnte den Aktionären der pferdewetten.de AG, einem der größten Anbieter für Online-Pferdewetten, von einer positiven Geschäftsentwicklung auch im Jahr 2016 berichten: Mit einem EBIT von TEUR 1.951 wurde das fünfte Rekordergebnis in Serie erreicht.

Das künftige Wachstum soll sowohl in Deutschland wie auch in den internationalen Märkten erfolgen mittels weiter steigender Marketingmaßnahmen, weiterer Wettlizenzen, Joint Ventures und dem Anbieten von Content (Daten, Quoten, Kassensysteme) an Drittanbieter. Nach dem Ausstieg des deutschen Galopprennsportverbandes aus seiner 40%igen Beteiligung an pferdewetten.de-Konkurrenten RaceBets prüft die pferdewetten.de AG, in wieweit daraus Nutzen in der Zusammenarbeit mit dem Rennsport gezogen werden kann.

Intensiv laufen derzeit die Vorbereitungen für den bereits avisierten Wiedereinstieg in den Sportwettenmarkt, den der Vorstand für das vierte Quartal 2017 über die beiden Domains www.sportwetten.de und www.sportwetten.com plant. Die Gesellschaft hat sich dazu die Dienste von "CASHPOINT" (Gauselmann-Gruppe) sichern können und wird sich selbst auf das Marketing sowie den first level support konzentrieren.

Düsseldorf, den 27. Juni 2017

Düsseldorf, den 27. Juni 2017

Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG

Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A1K0409, DE000A1K05B4 WKN: A1K040, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

