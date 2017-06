Liebe Leser,

der UniRak ist ein Mischfonds, der sowohl in Aktien von Unternehmen aus Deutschland wie auch aus den internationalen Großmärkten investiert. Zudem werden Anleihen erworben, die in Euro notiert sind. Deren Anteil am Fondsvermögen macht mindestens 26,25 % aus. In deutsche Aktien muss zumindest 22,5 % des verfügbaren Geldes fließen. Immerhin 25 % kann das Fondsmanagement in sogenannte Geldmarktinstrumente oder in Bankkonten investieren. Die Politik hat sich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...