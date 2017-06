Die USA warnen vor einem weiteren Angriff mit Chemiewaffen in Syrien - angeblich gibt es dafür konkrete Vorbereitungen. Syrien und seine Verbündeten streiten dies ab und werfen Washington ihrerseits eine Eskalation vor.

Die USA haben der syrischen Regierung vorgeworfen, einen weiteren Chemiewaffenangriff auf ihr Volk zu planen. Es gebe "aktive Vorbereitungen" auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Schairat, teilte das Verteidigungsministerium in Washington am Dienstag mit und bestätigte damit eine Erklärung des Weißen Hauses vom Tag zuvor. Die Regierung in Damaskus und deren Verbündete wiesen das zurück. Der Iran beschuldigte die USA, einen gefährlichen Vorwand zu schaffen, um Syrien wieder anzugreifen.

Nach Einschätzung der USA verübte die Regierung von Präsident Baschar al-Assad von der Basis Al-Schairat aus bereits im April einen Chemiewaffenangriff auf den Ort Chan Scheichun, bei dem Dutzende Menschen getötet wurden. US-Präsident Donald Trump ordnete daraufhin einen Raketenangriff auf den Stützpunkt an. Es war die bis dahin im syrischen Bürgerkrieg größte Attacke der USA gegen die Regierungstruppen.

Syrien hatte bereits damals die Vorwürfe zurückgewiesen und tat das auch diesmal. Der Minister für nationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...