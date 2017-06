Axway (Euronext: AXW.PA), ein Katalysator für Transformation, hat heute anlässlich des zehnten Geburtstags des iPhones die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die die Rolle des Smartphones im Leben der Verbraucher untersucht und der Frage nachgeht, welche weiteren Entwicklungen, verbesserte Dienstleistungen und Erlebnisse, sich die Verbraucher für die Zukunft des Smartphones wünschen. Die Umfrage, an der 1200 US-amerikanische Verbraucher teilnahmen, kommt zu dem Ergebnis, dass den Verbrauchern Datensicherheit und Privatsphäre wichtiger sind als coole neue Apps und Funktionen. Außerdem bevorzugen sie klassische Apps gegenüber Spracherkennungsdiensten wie Siri und Alexa, verschicken bevorzugt Nachrichten, anstatt selbst zu sprechen und sind davon überzeugt, dass eine längere Akkulaufzeit das Anwendererlebnis am ehesten verbessern kann.

Sicherheit und Datenschutz ganz oben auf der Wunschliste der Verbraucher

Zwar dreht sich bei jedem neuen Smartphone-Release alles um "coole" neue Funktionen. Die Umfrage kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass Datensicherheit und Privatsphäre ganz oben auf der Wunschliste der Verbraucher für künftige Smartphone-Entwicklungen stehen.

69 der Smartphone-Besitzer wünschen sich demnach, dass sich die Smartphone-Entwicklung mehr auf Datenschutz und Privatsphäre als auf coole neue Apps und Funktionen konzentriert.

Apps machen die Kunden immer noch glücklich

Während es innerhalb der Branche verstärkt um sprachgesteuerte Dienste wie Chatbots geht, zeigt die Umfrage, dass die Verbraucher nicht auf ihre mobilen Apps verzichten wollen und sprachaktivierte Dienste derzeit noch nicht als Schlüsselbestandteile ihres Handyerlebnisses ansehen.

62 von ihnen gaben an, dass sie ihre Apps keinesfalls gegen einen sprachgesteuerten, immer perfekt funktionierenden Dienst wie Siri eintauschen würden. Nur 5 der Verbraucher nannten auf ihrer Wunschliste neue Sprachfunktionen als Möglichkeit, wie sich das Smartphone-Erlebnis weiter verbessern ließe.

Messenger machen Spaß: Messenger überholen klassische Telefonate

In den letzten zehn Jahren hat das Smartphone von MP3-Playern über Spielkonsolen bis hin zu Landkarten eine ganze Palette unterschiedlicher Endverbrauchergeräte zusammengeführt und so unsere Definition des Begriffs "Telefon" grundlegend verändert. Um zu untersuchen, inwieweit sich dies auf die Handynutzung auswirkt, wurden die Verbraucher im Rahmen der Umfrage aufgefordert, ihre fünf häufigsten Smartphone-Nutzungsformen aufzulisten. Ganz oben auf der Liste: Die elektronische Nachrichtenübermittlung.

70 gaben Messenger-Dienste als wichtigste Nutzungsform an und 62 nannten Telefongespräche. E-Mail (54 %), soziale Netzwerke (51 %) und Kamera (37 %) lagen ebenfalls in den Top 5. Weitere beliebte Nutzungsformen sind Spiele (30 %), Musik (28 %), Kartendienste/Navigation (24 %), Uhr (23 %), Einkaufen (23 %), Wetter (22 %) und Banking (21 %). Neuere Dienste wie Videochat (8 %) und Mobil-TV (11 %) werden dagegen kaum genutzt.

Akkuleistung Schlüssel für Mobilerlebnis der Zukunft

Das Smartphone-Erlebnis verändert sich durch die Einführung neuer Technologien wie Augmented- und Virtual-Reality, die noch intensivere Erlebnisse versprechen. Um zu ermitteln, was aus Sicht der Verbraucher das Handyerlebnis am stärksten verändern wird, fragte die Umfrage die Verbraucher danach, wie sich das Anwendererlebnis in Zukunft weiter verbessern ließe.

Dabei zeigte sich, dass die Akkuleistung für die Verbraucher mit Abstand am wichtigsten ist: Knapp die Hälfte (48 %) führte sie als oberste Priorität an. Kabelloses Aufladen (15 %), längere Akkulaufzeit (10 %) und bessere Anschlussmöglichkeiten an andere Geräte (8 %) werden ebenfalls als wichtig erachtet. Zukunftstechnologien wie 3D-Bildschirme (4 %) und Virtual-Reality (4 %) sind den Verbrauchern dagegen weniger wichtig.

Was ersetzt mein Smartphone als nächstes?

Smartphones haben Unternehmen, die Geräte wie Kameras, Musikplayer oder GPS-Systeme anbieten, beträchtliche Marktanteile abgetrotzt. Auf die Frage, welchen Gegenstand Smartphones in den kommenden zwei Jahren ersetzen werden, wurden am häufigsten Bankkarten genannt.

37 der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass ihr Handy ihre Bankkarte ersetzen wird. 28 glauben, dass ihr Handy das Tablet ersetzen wird und 27 der Befragten vermuten das gleiche vom Laptop gefolgt von 21 der Befragten, die erwarten, dass ihr Handy ihre Autoschlüssel ersetzen wird.

Nicht ohne mein Smartphone!

Es ist kein Geheimnis, dass Smartphones in unserem Alltag inzwischen eine zentrale Rolle spielen und sich viele Menschen ein Leben ohne Handy gar nicht mehr vorstellen können. Auf die Frage, ob sie lieber ihr Smartphone oder etwas anderes eine Woche lang aufgeben würden, sind die Verbraucher zu einigen Opfern bereit, solange sie ihr Handy behalten können.

Die Details: 47 würden auf Alkohol verzichten und je etwa ein Drittel auf Zucker (35 %), Kaffee (33 %), Sport (31 %) und Fernsehen (31 %). Auf Sex verzichten würden 24 der Umfrageteilnehmer. 10 würden eine Woche lang nicht mit ihrem Partner sprechen, wenn sie dafür ihr Smartphone behalten dürften.

"Es wird viel über die digitale Transformation geredet, im Fall des iPhones haben wir es aber wirklich mit einem grundlegenden Wandel zu tun, der nicht nur das Telefon sondern auch unsere Perspektive auf digitale Dienstleistungen von Grund auf verändert hat", sagt Jean-Marc Lazzari, CEO von Axway. "Anlässlich des zehnten Jahrestages dieser bedeutenden technologischen Umwälzung haben wir uns entschlossen, die Rolle des Smartphones in unserem Alltag genauer zu untersuchen, besonders vor dem Hintergrund mobiler Apps die besondere Erlebnisse und zunehmend komfortable Dienstleistungen bieten. Die Ergebnisse sind interessant und enthalten einige Überraschungen für Unternehmen, die das Mobilerlebnis weiter verbessern wollen."

Zur Umfrage

Die Umfrage mit dem Titel "The Role of Smartphones in Our Lives" untersucht die aktuelle Rolle des Smartphones in unserem Leben und geht der Frage nach, wie sich die Verbraucher die weitere Entwicklung des Smartphones vorstellen. Die Umfrage wurde online vom internationalen Meinungsforschungsinstitut Research+Data Insights (RDI) durchgeführt. Teilnehmer waren 1200 Smartphone-Nutzer aus den USA, die Geräte von Apple, Android oder Windows nutzen. Umfrageteilnehmer waren Männer und Frauen im Alter von 18-60 Jahren.

