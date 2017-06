NEW YORK, 27. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die internationale Gesellschaft für plastische Chirurgie ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) veröffentlichte heute die Ergebnisse ihrer Jahresumfrage zu den im vergangenen Jahr durchgeführten plastischen und ästhetischen Eingriffen (Global Aesthetic Survey). Sie zeigen einen Gesamtanstieg von 9 % bei den chirurgischen und nicht chirurgischen kosmetischen Behandlungen in den letzten zwölf Monaten.

Rangfolge der Top-Ten-Länder für plastische, ästhetische Eingriffe

Auf die fünf Spitzenreiter - USA, Brasilien, Japan, Italien und Mexiko - entfallen 41,4 % der ästhetischen Eingriffe weltweit, gefolgt von Russland, Indien, der Türkei, Deutschland und Frankreich.

Rangfolge Land: Anzahl

der Eingriffe

insgesamt % der Gesamtzahl

weltweit 1 USA 4.217.862 17,9 % 2 Brasilien 2.524.115 10,7 % 3 Japan 1.137.976 4,8 % 4 Italien 957.814 4,1 % 5 Mexiko 923.243 3,9 % 6 Russland 896.629 3,8 % 7 Indien 878.180 3,7 % 8 Türkei 789.564 3,3 % 9 Deutschland 730.437 3,1 % 10 Frankreich 517.731 2,2 % 11 Kolumbien 505.161 2,1 % 12 Spanien 473.074 2,0 % 13 Taipei (China) 387.815 1,6 % 14 Ägypten 376.348 1,6 % 15 Griechenland 287.918 1,2 % 16 Argentinien 272.420 1,2 % 17 Venezuela 244.552 1,0 % 18 Australien 225.002 1,0 % 19 Belgien 195.665 0,8 % 20 Iran 151.439 0,6 % 21 Thailand 112.821 0,5 % 22 Libanon 79.769 0,3 % 23 Rumänien 76.911 0,3 % 24 Südafrika 45.413 0,2 %

Wachstumsstärkste Schönheitsoperationen

Im Jahr 2016 verzeichnete die Labioplastik mit einem Anstieg von 45 % im Vergleich zu 2015 das höchste Wachstum, gefolgt vom Lower Body Lift mit einem Anstieg von 29 %. Die Zahl der Upper Body Lift- und Brustvergrößerungsverfahren durch Fetttransfer stiegen um jeweils 22 % und die Zahl der Gesäßvergrößerungen stieg um 20 %.

Beliebteste Schönheitsoperationen

Brustvergrößerungen stehen mit 15,8 % der insgesamt durchgeführten Schönheitsoperationen weltweit weiterhin auf Platz 1 der Beliebtheitsskala, gefolgt von Fettabsaugungen (14 %), Lidkorrekturen (12,9 %), Rhinoplastiken (7,6 %) und Abdominoplastiken (7,4 %). Penisvergrößerungen/-verlängerungen gehörten im Jahr 2016 zu den unbeliebtesten Schönheitsoperationen und verzeichneten mit 28 % weniger Eingriffen den höchsten Rückgang.

Die beliebtesten nicht-chirurgischen Eingriffe sind weiterhin Injektionen mit Botulinumtoxin und stehen mit 4.627.752 Behandlungen auf Platz 1 der Rangfolge (Anstieg von 7 % in den vergangenen 12 Monaten).

Geschlechterunterschiede

Frauen kurbeln mit 86,2 % aller Eingriffe bzw. 20.362.655 Schönheitsoperationen/-behandlungen die weltweite Nachfrage weiterhin an. Zu den fünf beliebtesten OPs bei Frauen gehören Brustvergrößerungen (Silikonimplantat), Fettabsaugungen, Lidkorrekturen, Abdominoplastiken und Bruststraffungen.

Im Jahr 2016 wurden 13,8 % der schönheitschirurgischen Eingriffe bzw. 3.264.254 Behandlungen weltweit an Männern vorgenommen. Die fünf beliebtesten Eingriffe waren Augenlidkorrekturen, Gynäkomastien, Rhinoplastiken, Fettabsaugungen und Haartransplantationen.

Dr. Renato Saltz, President von ISAPS kommentiert: "Diese Ergebnisse bestätigen, was die meisten zertifizierten Schönheitschirurgen bereits wussten - die Nachfrage nach Schönheitsoperationen/-behandlungen ist größer als je zuvor. Weltweit steigt die Zahl der Patienten, die die neuesten Innovationen in der Schönheitschirurgie nutzen möchten, um sich selbst besser zu fühlen, auf ein Rekordniveau."

Umfrage-Methode

Die Daten zu den im vergangenen Jahr durchgeführten chirurgischen und nicht-chirurgischen ästhetischen/kosmetischen Behandlungen wurden aus einem Fragebogen zusammengestellt, der an etwa 35.000 Schönheitschirurgen gesendet wurde, die ISAPS in einer eigenen Datenbank erfasst hat. ISAPS ist die einzige Organisation, die jährlich diese Art von Daten weltweit erfasst. Die Ergebnisse wurden von Industry Insights, einem unabhängigen Forschungsunternehmen mit Sitz in Columbus, Ohio zusammengestellt, tabelliert und analysiert. Eine Kopie der vollständigen Ergebnisse finden Sie unter www.ISAPS.org (http://www.isaps.org/).

Über ISAPS

Die International Society of Aesthetic Plastic Surgery ist die weltweit führende Organisation für zertifizierte Schönheitschirurgen. ISAPS wird als weltweit führende Autorität auf dem Gebiet der ästhetischen und plastischen Chirurgie betrachtet und verfügt über 3.200 Mitglieder in 104 Ländern. Aufgrund der strengen Mitgliedschafts-Anforderungen zählen ISAPS-Schönheitschirurgen zu den qualifiziertesten in ihrem jeweiligen Land, sodass es Patienten, die eine Schönheitsoperation erwägen, leichtfällt, sich für einen ISAPS-Schönheitschirurgen zu entscheiden. Eine vollständige Liste der ISAPS-Schönheitschirurgen finden Sie unter www.ISAPS.org (http://www.isaps.org/).

