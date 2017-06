Mannheimer Morgen zur Forderung der IG Metall Überschrift: Übers Ziel hinaus Das Kind kommt in die Schule, die Oma wird pflegebedürftig oder es steht eine umfangreiche Weiterbildung an: Es gibt viele Gründe, aus denen Beschäftigte im Laufe ihres Berufslebens das Bedürfnis haben können, vorübergehend weniger zu arbeiten. Damit solche Situationen nicht zur Zerreißprobe werden und in Frust oder chronischer Überforderung enden, muss tatsächlich gelten, was die Gewerkschaft IG Metall fordert: Arbeit muss zum Leben passen. Das gilt umso mehr, als unsere Erwerbsbiografien immer länger werden - die Rente mit 67 lässt grüßen. Wer Mitarbeiter will, die über Jahre und Jahrzehnte motiviert und gesund bleiben, muss ihnen ermöglichen, private Bedürfnisse und berufliche Anforderungen in Balance zu halten. Es gibt durchaus Unternehmen, die das schon länger erkannt haben und ihren Beschäftigten flexible Modelle anbieten, mit denen sie ihre Arbeitszeit an verschiedene Lebensphasen anpassen können. Leider sind es aber noch nicht alle - deshalb ist es richtig, dass die IG Metall das Thema nun bei den anstehenden Tarifverhandlungen vorantreiben will. Mit ihrer Idee, die Firmen müssten Lohneinbußen, die durch eine geringere Arbeitszeit entstehen, durch eine âEURzSozialleistung' ausgleichen, schießt die Gewerkschaft aber übers Ziel hinaus. Hier werden sich die Arbeitgeber zu Recht auf die Hinterbeine stellen. Zumal sie sich teilweise schon um Personalersatz für die Arbeitszeitreduzierung kümmern müssen. Eine Alternative könnten Lebens-Arbeitszeitkonten sein: In Phasen, in denen sich Mitarbeiter beruflich stärker engagieren können, zum Beispiel, weil sie (noch) keine Kinder haben, zahlen sie Stunden ein - um sie in anderen Phasen zu entnehmen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 14:17 ET (18:17 GMT)