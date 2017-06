LONDON (dpa-AFX) - Die US-Regierung achtet laut US-Notenbankchefin, Janet Yellen, die Unabhängigkeit der Zentralbank. "Ich habe in der Regierung einen soliden Respekt für die Unabhängigkeit der Fed gefunden", sagte Yellen am Dienstag in London. Sie habe eine "gute und enge" Arbeitsbeziehung mit dem Weißen Haus. Zu ihrem Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump wollte sie sich jedoch nicht äußern. Trump hatte Yellen im Wahlkampf immer wieder heftig kritisiert./jsl/jha/

