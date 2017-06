Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Stada auf 58 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Stada nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch Bain und Cinven von 62,50 auf 58,00 Euro gesenkt. Analyst Oliver Reinberg hatte dies bereits befürchtet und die Papiere des Generikaherstellers daher in der Vorwoche auf "Reduce" abgestuft. Angesichts des äußerst knappen Scheiterns sei ein Deal aber weiter möglich, schrieb er in einer Studie vom Dienstag. Sein neues Kursziel berücksichtige eine Übernahmewahrscheinlichkeit von 50 Prozent.

Independent Research senkt Stada auf 'Verkaufen' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Stada nach dem gescheiterten Übernahmeangebot von Bain und Cinven von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 66 auf 50 Euro gesenkt. Analyst Bernhard Weininger rechnet in einer Studie vom Dienstag nun mit einer deutlichen Kurskorrektur, da die wesentliche Triebfeder der Generikapapiere nun weggefallen sei. Er bewertet die Aktie nun wieder fundamental im Branchenkontext (Peer Group Modell).

Bernstein startet Lufthansa mit 'Underperform' - Ziel 15,40 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa mit "Underperform" und einem Kursziel von 15,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Innerhalb des europäischen Transportsektors sei er für die Fluggesellschaften vorsichtig, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montagabend vorgelegten Branchenstudie. Die operativen Margen (Ebitda-Margen) hätten zwar ihren Höhepunkt erreicht und sollten sich dank der wachsenden Wirtschaft und niedriger Treibstoffpreise auf diesem Niveau halten, doch die Kapazitäten wüchsen schneller als die Passagierzahlen. Die Lufthansa-Gesellschaften hätten die höchsten Kosten, weshalb es ihr schwer falle, die heimischen Märkte gegen die Billig-Airlines zu verteidigen und gleichzeitig profitabel zu bleiben.

RBC Capital hebt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Lufthansa von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 30,00 Euro angehoben. Analyst Damian Brewer geht in einer Studie vom Dienstag von höheren Durchschnittsumsätzen und geringeren Treibstoffkosten aus und hob seine Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) 2017 um die Hälfte an. Die Wahrnehmung als eine Art "Mercedes Benz" der Lüfte stärke das mittelfristige Potenzial.

JPMorgan senkt Ziel für AB Inbev auf 108 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) des Brauereikonzerns dürfte nur begrenzt von Umsatzsynergien durch eine Expansion seiner globalen Marken in Kolumbien, Südafrika und Australien profitieren, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Dienstag. Operativ sollte das zweite Quartal ähnlich wie das Jahresauftaktquartal verlaufen sein. Eine Erholung in Brasilien und Kostensynergien preise die Aktie schon ein.

JPMorgan hebt Ziel für Uniper auf 18,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Uniper von 13,10 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den europäischen Stromversorgern außerhalb Frankreichs biete Uniper derzeit für Anleger die attraktivsten Chancen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Dienstag. Der finnische Energiekonzern Fortum könnte einen Kauf des deutschen Kraftwerkbetreibers finanziell stemmen, sofern einige Bereiche verkauft würden. Zudem senke der von Uniper veräußerte Anteil am Gasfeld Yuzhno Russkoye die Verschuldung nachhaltig und es würden dadurch weitere Verkäufe von Unternehmensbereichen vermieden, die stärker gewinnverwässernd gewesen wären. Die Dividende je Uniper-Aktie dürfte bis 2019 auf deutlich über einen Euro steigen.

JPMorgan erhöht Ziel für Intesa Sanpaolo - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der italienischen Bank Intesa Sanpaolo von 3,20 auf 3,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee erhöhte in einer Studie vom Dienstag ihre Gewinnschätzungen infolge der von Intesa geplanten Übernahme der "guten Bereiche" der italienischen Kriseninstitute Banca Popolare di Vicenza und Banca Veneto.

JPMorgan hebt Ziel für Kering auf 340 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering vor Halbjahreszahlen von 305 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marke Gucci sei der wichtigste Treiber für den operativen Gewinn (Ebit), schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Sie erhöhte ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern.

