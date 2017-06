Beim Treffen des CDU-Wirtschaftsrates sprechen sich Kanzlerin Merkel und US-Handelsminister Ross überraschend deutlich für die Wiederaufnahme von Verhandlungen eines transatlantischen Freihandelsabkommens aus.

Angela Merkel (CDU) lauschte aufmerksam. Der US-Handelsminister Wilbur Ross dehnte sein eigentlich zehnminütiges Statement per Videoschalte immer weiter aus, reihte Zahlenkolonnen aneinander. Doch dann viel ein vielversprechender Satz. Die Aufmerksamkeit der Kanzlerin hatte sich gelohnt. Ross bot an, wieder Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen aufzunehmen. Ein Herzensprojekt von Merkel.

Merkel griff das Angebot des US-Handelsministers umgehend in ihrer Rede auf. Es sei sehr wünschenswert, die Verhandlungen über ein solches Abkommen "wieder in Gang zu bringen", sagte die Kanzlerin. Für Merkel sind die Aussagen von Ross ein kleiner Lichtblick in einem derzeit schwierigen Verhältnis zu den USA - gerade auch, wenn es um den Freihandel geht.

Doch nun könnten die EU und die USA schon bald ihre Gespräche über ein transatlantisches Freihandelsabkommen fortsetzen. "Wir signalisieren ausdrücklich unsere Bereitschaft, mit Europa über Handel zu verhandeln. Als wichtige Handelspartner sollten wir ein Abkommen haben", sagte Ross in einer per Video zugeschalteten Rede, die auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hörte.

Das Abkommen sei "sehr wichtig für die Trump-Administration", sagte Ross. Verschiedene Handelsdispute mit anderen Ländern zeigten, wie wichtig ein strukturelles Vorgehen in der Handelspolitik ist, so Ross. Handelsabkommen, von denen nur eine Seite profitiere, seien allerdings nicht akzeptabel. Ross sagte, ...

