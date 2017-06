Ulm (ots) - Der von Angela Merkel überraschend in Aussicht gestellte Beitritt der Bundesrepublik zum Geltungsbereich der Ehe für alle bringt die schwarz-rote Koalition am Ende doch noch in Turbulenzen. (...) Dass die SPD diese nonchalante Geste der CDU-Chefin als pure Provokation verstehen musste, ist nachzuvollziehen. Merkel hatte die Vorstöße der SPD für die Homo-Ehe in den vergangenen Jahren mehrfach abgewiesen. Ihre aktuelle Kehrtwende ging daher über eine Grenze hinaus, die für den Partner noch erträglich war. Nicht nur Genossen stellen sich ja die Frage, worauf bei der Kanzlerin eigentlich noch Verlass ist - außer auf ihr Machtkalkül.



