NOVALIQ GmbH, ein spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen mit einer disruptiven Drug-Delivery-Plattform, die schlecht lösliche Arzneimittel in wirksame Therapeutika für die Augenheilkunde verwandelt, gab heute die Berufung von Gabriela Burian (MD, MPH) zum Chief Medical Officer (CMO) von NOVALIQ bekannt.

Dr. Burian bringt über 25 Jahre internationaler klinischer Erfahrung mit. Sie ist für die Leitung der globalen klinischen Entwicklung und der Regulierungsbestrebungen von NOVALIQ sowie die Ausweitung der urheberrechtlich geschützten Augentherapeutika-Pipeline des Unternehmens verantwortlich. Dr. Burian verfügt über tiefgehendes klinisches Wissen und bewährte Führungsqualitäten in den Bereichen der ophthalmologischen biomedizinischen Forschung und der klinischen Umsetzung sowie spezifisches Know-how in Erkrankungen der Netzhaut. In der Vergangenheit hatte Dr. Burian verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem war sie Global Program Medical Director bei Novartis Pharma und Ophthalmology Early Program Leader bei F. Hoffmann-La Roche. Sie gründete und leitet die GB Biomed Advisors GmbH und hat die Position des CMO bei Iconic Therapeutics, Inc. inne. Sie gehört dem Kollegium der European School for Advanced Studies in Ophthalmology an.

"NOVALIQ hat eine sehr interessante und robuste Pipeline mit Präparaten gegen trockene Augen und verfügt auch über das Potenzial, einen erheblichen klinischen Bedarf bei Retina und Glaukoma zu decken?, sagte Dr. Burian. "Mit mehreren Programmen in der präklinischen oder klinischen Phase befindet sich das Unternehmen in einer starken Position, um sich zum Weltmarktführer für die Behandlung von trockenen Augen zu entwickeln. Meine obersten Prioritäten sind die Unterstützung dieser Programme mit dem Ziel der Zulassungseinreichung sowie die Identifikation, Entwicklung und Verwaltung von neuen Möglichkeiten zur Entwicklung von Arzneimitteln für Glaukoma und Erkrankungen der Retina durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der geschützten EyeSol®-Technologie von NOVALIQ, die die topische Bioverfügbarkeit, Stabilität und Sicherheit von üblicherweise unlöslichen oder instabilen Arzneimitteln verbessert.?

Sonja Krösser, PhD, Vice President für präklinische und klinische Entwicklung, wird auch weiterhin die Entwicklung von Mitteln für trockene Augen bei NOVALIQ leiten und behält auch die Verantwortung für das präklinische und klinische Team. Dr. Krösser ist Expertin für Translationswissenschaft und klinische Entwicklung und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen Branche sowie tiefgehende Erfahrungen mit Trockenem Auge. Sie war und wird auch in Zukunft eine entscheidende Rolle in der Unterstützung der reichhaltigen und vielseitigen Pipeline von NOVALIQ mit Produkten gegen Trockenes Auge spielen, die unter anderem das CE-zulassene NovaTears®; NovaTears® Omega-3, eine neue konservierungsstoffreies Multidosis-Augentropfenrezeptur, für die die Erteilung der CE-Kennzeichnung für 2017 erwartet wird; CyclASol®, das sich derzeit in den USA in klinischen Phase-2-Studien befindet, sowie das vor Kurzem bekannt gegebene erste augenschmerzlindernde und entzündungshemmende Cannabinoid-DED-Arzneimittelentwicklungsprogramm umfasst.

Dr. Burian wird Mitglied der Geschäftsleitung von NOVALIQ und untersteht Dr. Christian Roesky, dem Geschäftsführer und CEO des Unternehmens. "Ich freue mich Gabriela bei NOVALIQ willkommen zu heißen?, sagte Dr. Roesky. "Gabrielas umfangreiche Erfahrung bei der Leitung von medizinischen und klinischen Entwicklungsteams zusammen mit Sonjas erwiesenem Erfolg bei der Entwicklung unserer Pipeline mit Medikamenten gegen Trockenes Auge verstärken unsere Mission, die darin besteht, aktive Pharmawirkstoffe (APIs) in hoch wirksame Augentherapeutika sowohl für den Augenvorderabschnitt als auch den Augenhintergrund zu verwandeln.?

Über NOVALIQ- Das 2007 gegründete in Heidelberg ansässige Unternehmen NOVALIQ GmbH ist ein auf die Augenheilkunde spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen. Seine Zielsetzung ist die Umwandlung von schwer löslichen Arzneimitteln in wirksame Augentherapeutika sowohl für den Augenvordergrund als auch den Augenhintergrund. Die urheberrechtlich geschützte EyeSol-Technologie von NOVALIQ verbessert die topische Bioverfügbarkeit, Stabilität und Sicherheit von üblicherweise unlöslichen oder instabilen Arzneimitteln und sowie Bereitstellung, Wirksamkeit und Komfort von Therapien für Erkrankungen der Augenoberfläche, einschließlich Trockenem Auge, durch konservierungsstofffreie Multidosisrezepturen. NOVALIQ hat eine gestaffelte und langfristig nachhaltige, völlig neuartige Produktfamilie gegen Trockenes Auge entwickelt, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten mit trockenen Augen gerecht werden. Das modernste Produkt von NOVALIQ ist NovaTears®, das über die CE-Kennzeichnung verfügt und in Europa unter dem Markennamen EvoTears® vertrieben wird. CyclASol, ein rezeptpflichtiges Arzneimittel der zweiten Generation, befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf eine Zulassungsstudie. Mehr dazu unter www.novaliq.com

