FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Aktien sind am Dienstag im nachbörslichen Handel den US-Börsen nach unten gefolgt. An der Wall Street beschleunigten sich die Abgaben, nachdem die Senatsabstimmung über die Gesetzesvorlage für die geplante Gesundheitsreform verschoben worden war. Abgestimmt wird nun erst nach dem Unabhängigkeitstag am 4. Juli.

Bei den deutschen Aktien seien die Verkäufe auf breiter Basis erfolgt, berichtete ein Händler. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es nicht gegeben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.598 12.671 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 27, 2017 16:27 ET (20:27 GMT)

