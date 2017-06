Eurographics AG: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt

Neutraubling, 27.06.2017: Nachdem heute final eine geplante Investorenlösung gescheitert ist, ist der Vorstand der EUROGRAPHICS AG nach umfassender Prüfung zu der Überzeugung gelangt, dass die Zahlungsunfähigkeit der EUROGRAPHICS AG eingetreten ist. Dementsprechend hat der Vorstand der EUROGRAPHICS AG heute die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung mit dem Ziel der Sanierung beantragt. Die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft EUROGRAPHICS International World of Pictures GmbH, Neutraubling, hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens als Schutzschirmverfahren mit dem Ziel der Sanierung beantragt.

Für die übrigen Tochtergesellschaften der EUROGRAPHICS AG, namentlich die ARTXPRESS s.r.o., Hartmanice, Tschechische Republik, und die EUROGRAPHICS digital GmbH, Neutraubling, wurde keine Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt.

Michael Groß
Finanzvorstand der EUROGRAPHICS AG

Eurographics AG
Pommernstr. 17 + 19
93073 Neutraubling
Deutschland
www.eurographics.de

