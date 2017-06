Ravensburg (ots) - Die Kommunen bekommen endlich das, was sie schon lange fordern: Bald dürfen sie Alkoholverbote an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten aussprechen. Das ist richtig so, denn schließlich wissen Polizei und Bürgervertreter vor Ort am besten, wo sich Gelage häufen und die Anwohner belästigen. Bisher war das nicht möglich: Freiburg und Konstanz mussten solche Sperrzonen wieder aufheben, weil die rechtliche Grundlage fehlte. Doch Verbote allein lösen kein Problem. Deshalb sollten die Kommunen auch weiter an Präventionsarbeit festhalten und nicht nur auf den einfacheren Weg des Verbots setzen.



Dass die Regierung parallel dazu das Alkoholverkaufsverbot kippt, ist ein weiterer richtiger Schritt. Denn auch in diesem Kontext gilt: Verbote lösen keine Probleme. Es wurde Zeit, dass diese bundesweit einzigartige Bevormundung ein Ende hat.



