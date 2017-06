Berkeley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - MachineVantage, ein Unternehmen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, wird durch Mittel von IRI und Unilever Ventures gefördert. MachineVantage verwendet durch KI und ML unterstützte Algorithmen, die ausschließlich auf Marketing und Produktinnovationen fokussiert sind.



Mit dem Schwerpunkt auf Konsumgüter- und Marketinginnovationen setzt MachineVantage (www.machinevantage.com) proprietäre Algorithmen für künstliche Intelligenz und maschinelle Lerntechniken ein, um Produktinnovationen, Marken-Semiotik, kreative Inspirationen und Verkaufsstellen-Messaging sowohl digital als auch im Einzelhandel zu erreichen. Das Unternehmen arbeitet mit großen multinationalen Kunden in Nordamerika und in bestimmten Märkten in Europa, der Asien-Pazifik-Region, Lateinamerika und im Nahen Osten zusammen.



Das in Berkeley, Kalifornien, niedergelassene Unternehmen MachineVantage wurde 2016 von Dr. A. K. Pradeep gegründet, der vorher im Bereich Neuromarketing - der Anwendung von fortschrittlichen Neurowissenschaften im Marketing - Pionierarbeit geleistet hat. Seine Firma NeuroFocus, führend auf diesem Gebiet, wurde 2011 von Nielsen übernommen. BoardVantage, das früher von ihm aufgebaute Unternehmen für Software-as-a-Service, ist im Jahr 2016 von Nasdaq akquiriert worden.



"Viele der weltweit intelligentesten Vermarkter von heute wollen die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit von Algorithmen im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen wirksam für sich nutzen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen", sagte Dr. Pradeep. "Was MachineVantage so besonders macht, sind unsere tiefgreifenden Erkenntnisse über die fundamentalen Prinzipien, die das Kaufverhalten der Konsumenten antreiben, verbunden mit unseren einzigartigen Algorithmen zur Verarbeitung von Informationen, die die Kunden unterhalb der Schwelle des bewussten Konsums aufnehmen. Wir sind stolz auf das Privileg, weltweit führende Innovatoren wie IRI und Unilever zu haben, die mit uns gemeinsam Konsumenten auf der ganzen Welt begeistern werden."



Die Technologien von MachineVantage für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden von Grund auf für Marketingfachleute, Branding- und Werbeagenturen sowie Produktinnovatoren entwickelt, die in den Branchen abgepackte Verbrauchsgüter, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheit und Kosmetik, Nahrungsmittel und Getränke sowie Automobile aktiv sind.



IRI mit Unternehmenssitz in Chicago ist ein führender Anbieter von Big Data, prädiktiver Analytik und zukunftsgerichteten Erkenntnissen. Als einer der ursprünglichen Pioniere für Big Data integriert IRI den weltweit größten Datensatz zu Kauf, Medien, soziale Netzwerke sowie kausale und Loyalitätsdaten, die ansonsten nicht in Verbindung gebracht werden könnten. Dadurch trägt das Unternehmen dazu bei, dass Verbrauchsgüterunternehmen, Anbieter von rezeptfreien Gesundheitsprodukten, Einzelhändler, Finanzdienstleister und Medienunternehmen ihr Geschäftswachstum verbessern können.



"Die Einbindung der algorithmischen Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in alle Daten von IRI und in die IRI Liquid Data® Plattform hat das Potential, Marketing neu zu definieren. Dadurch wird ein Wandel in der Art und Weise stattfinden, wie Werbetreibende personalisierte Zielgruppen entwickeln und zur Verfügung stellen und wie sie dann die entsprechenden Kampagnen in Echtzeit auf Basis des Kaufanstiegs optimieren", sagte Andrew Appel, Präsident und Geschäftsführer von IRI. "Wir haben hier eine exzellente Chance gesehen, die leistungsstarken Technologien von MachineVantage mit den residenten großen Datenmengen und Analytiken in IRI Liquid Data® zu integrieren. Unternehmen, die diese spannenden neuen Fähigkeiten nutzen, werden durch den Vorteil ihrer Vorreiterrolle in diesem Bereich enorm profitieren."



Unilever Ventures ist die Unternehmenssparte für Risikokapital und privates Beteiligungskapital von Unilever, des in Rotterdam beheimateten Konsumgüterkonzerns, der täglich 2,5 Milliarden Menschen mit über 400 Marken versorgt, darunter weltweit führende starke Markennamen wie Lipton, Dove, Knorr, Ben & Jerry's, Sunsilk und Magnum. Unilever Ventures investiert in vielversprechende junge Unternehmen, insbesondere in den Kategorien Personal Care und Digital, und verhilft ihnen zu mehr Wachstum durch den Zugang auf das globale Ökosystem, die Anlagen und die Expertise von Unilever.



"Wir suchen kontinuierlich nach weltweit konkurrenzstarken Akteuren für unser globales Investment-Portfolio", sagte Olivier Garel, Leiter für Ventures bei Unilever Ventures. "Mit ihrer Fachkompetenz für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen und der bahnbrechenden Herangehensweise an Produkt- und Marketinginnovationen entspricht MachineVantage exakt dieser Beschreibung und wir freuen uns darauf, zum Wachstum dieses Unternehmens beizutragen."



MachineVantage hat mit mehreren der wichtigsten Marken von Unilever kooperiert und war dabei in vielen Ländern aktiv, in denen diese Marken gut etablierte Favoriten der Verbraucher sind, einschließlich der aufstrebenden Märkte.



"Es ist von entscheidender Bedeutung, Verbrauchertrends und -präferenzen zu verstehen und herauszufinden, wie unsere Marken am besten auf die sich verändernden Bedürfnisse der Menschen abgestimmt werden können", sagte Stan Sthanunathan, Executive Vice President - Consumer & Market Insights bei Unilever. "Wir setzen bereits künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ein, um Erkenntnisse zu gewinnen, die unsere Produktentwicklungs- und Marketingteams schnell und effektiv in Innovationen umsetzen können. Ein Jahr Zusammenarbeit mit MachineVantage hat uns von der einmaligen Leistungsfähigkeit ihrer Technologie und der Werthaltigkeit unseres Investments überzeugt."



