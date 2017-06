Analytics-as-a-Service-Plattform (Plattform, die Analytik als eine Dienstleistung anbietet) sorgt für rasche und umfangreiche Geschäftsergebnisse

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein namhaftes globales Unternehmen für Technologie-Consulting und digitale Lösungen, hat heute die Integration der Microsoft Azure und Microsoft Cortana Intelligence Suite in seine Mosaic Decisions-Plattform bekanntgegeben, die Analytics-as-a-Service anbietet.

Mosaic Decisions von LTI unterstützt Organisationen in ihrer Geschäftstätigkeit durch datengestützte Analytik und durch nutzbare Erkenntnisse in Echtzeit. Mit vereinfachter Datenorchestrierung und einem Outcomes-first-Modell zielt die Plattform auf die Demokratisierung der Data Science sowie die Verringerung des Time-to-Business-Werts für Kunden ab. Aufbauend auf vorkonfigurierten Technologien und der umfangreichen Expertise von LTI in Bezug auf Domains ist die Mosaic Decisions-Plattform so gestaltet, dass die Data-to-Insights-Zyklen (Zyklen zu schnellerer Einsicht durch Datenanalytik) sich von Monaten auf Wochen verkürzen.

Mosaic Decisions ist ausgerüstet mit Microsoft Azure und Microsoft Cortana Intelligence Suite und kann nunmehr eine flexible Lösung für professionelle Nutzer mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen bieten, angefangen bei Geschäftsführungsmitgliedern und Data Scientists bis hin zu Dateningenieuren und Analysten. Die Plattform kombiniert moderne Datenorchestrierung, Datenermittlung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Mit mehr als 30 branchenspezifischen Beschleunigern und dem Einsatz bei verschiedenen globalen Unternehmen bietet Mosaic Decisions seinen frühen Kunden außergewöhnliche Vorteile, zu denen u. a. die Folgenden gehören:

Reduzierte Time-to-Insights von drei Tagen auf wenige Sekunden für ein Kreditbüro.

Verbesserte Nutzung von Anlagen und Wirtschaftsgütern sowie prädiktive Wartung für ein großes Fertigungsunternehmen.

Gesteigerter Cashflow für ein führendes Verbrauchsgüterunternehmen durch die Optimierung seines DSO-Zyklus (Forderungslaufzeitzyklus).

Verbesserte Fertigungsqualität und gesteigerte Erträge für einen Hersteller von Autoteilen.

Sanjay Jalona, CEO Managing Director von LTI erklärte hierzu: "Unternehmen erwarten heute eine schnellere Kapitalrendite und greifbare Geschäftsergebnisse aus ihren Analytik-Investitionen. Mosaic Decisions beschleunigt den Data-to-Insight-to-Action-Zyklus durch die Ausnutzung vorkonfigurierter Branchenlösungen und Beschleunigern. Unsere Partnerschaft mit Microsoft und der Einsatz von Technologien wie Azure Machine Learning, Microsoft Cortana Intelligence, HDInsight und Microsoft R werden unseren Kunden zu noch schnelleren Ergebnissen verhelfen."

Victor Morales, Vice President und Head of Enterprise Partners bei Microsoft, kommentierte: "Wir integrieren bei Microsoft maschinelles Lernen und Analytik in die meisten unserer Produkte. Unsere Partnerschaft mit LTI ermöglicht es den Nutzern von Mosaic Decisions, mit den vertrauten Microsoft-Strukturen zu arbeiten und zugleich die Realisierung ihrer Kapitalrendite zu beschleunigen. Die vielversprechende Integration der Analytik und Branchenexpertise von LTI mit Microsoft Azure und Microsoft Cortana Intelligence wird unseren gemeinsamen Kunden künftig noch mehr Branchenlösungen bieten, die auf aus Daten gewonnenen Erkenntnissen aufbauen."

Über LTI

LTI (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 250 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen im mobilen, Social Media-, Analytik, IoT- und Cloud-Bereich befähigt. Wir wurden vor 20 Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Group gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes eine unübertroffene Praxis bei der Lösung hoch komplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weiterführende Information finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global

