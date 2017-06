The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0367013981 BQUE CANT.GENEVE 17-UND. BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0368697717 BQUE CANT.GENEVE 17-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0371373462 TEC TRAD.ENG.CONS. 17-UND BD00 BON EUR N

CA 0TLA XFRA DE000A19KKS5 THALOS IN.PL.C.IX 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSCW3 DAIMLER AG.MTN 17/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSCX1 DAIMLER AG.MTN 17/37 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSCY9 DAIMLER MTN 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB41G9 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRW9 DZ BANK CLN E.9318 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DF7 LB.HESS.THR.CARRARA06L/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DH3 LB.HESS.THR.CARRARA06N/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DJ9 LB.HESS.THR.CARRARA06O/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DK7 LB.HESS.THR.CARRARA06P/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DL5 LB.HESS.THR.CARRARA06Q/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DP6 LB.HESS.THR.CARRARA06T/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DQ4 LB.HESS.THR.CARRARA06U/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA USG7420TAC02 RECKITT BEN. 17/22 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU82764AL28 SIRIUS XM RADIO 17/22REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU82764AM01 SIRIUS XM RADIO 17/27REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1639490918 FED.-MOGUL LLC/FIN. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1640493372 NORDEA BK 17/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1640668353 LEEDS BUILDING 17/24 MTN BD00 BON EUR N

CA D5I XFRA AU000000GSL9 GREATCELL SOLAR EQ00 EQU EUR N

CA 08M XFRA GRS518003009 ADMIE IPTO HLDG EO 2,12 EQ01 EQU EUR N