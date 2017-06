FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RYE XFRA GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC LS -,01 0.177 EUR

RE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.621 EUR

MD8A XFRA AU000000AAD7 ARDENT LEISURE GROUP UTS 0.007 EUR

GYC XFRA LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 0.683 EUR

YCU XFRA US98872B1044 YUME INC. DL -,001 0.915 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.049 EUR

6HT XFRA CNE1000019K9 HAITONG SECURITIES H YC 1 0.029 EUR

SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.067 EUR

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.137 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.097 EUR

XFRA XS0231958520 BCP FIN. 05/UND. FLR 0.000 %

5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.036 EUR

IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.010 EUR

GM3 XFRA GB00BMP36W19 GAME DIGIT.PLC WI LS-,01 0.011 EUR

MNY XFRA US61022P1003 MONOT.IMAGING HLDG DL-001 0.100 EUR

721 XFRA US0323593097 AMTRUST FINL SERV.DL -,01 0.151 EUR

4OWA XFRA BMG5753U1128 MAIDEN HLDGS LTD DL -,01 0.133 EUR

9PY XFRA AU000000PLG5 PROPERTYLINK GRP STP.SECS 0.024 EUR

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF 0.323 EUR

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.020 EUR

C98 XFRA AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD 0.058 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.373 EUR

WTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.124 EUR

WTED XFRA DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.170 EUR

WTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.384 EUR

WTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.142 EUR

WTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.361 EUR

WTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.115 EUR

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.444 EUR

EHDL XFRA IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.371 EUR

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.075 EUR

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.690 EUR

5HB XFRA CNE100001W69 SHAGHAI HAOH.BI.TE.H YC 1 0.065 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.238 EUR

WTDH XFRA DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.331 EUR