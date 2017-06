SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 46,54 US-Dollar und damit 11 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 19 Cent auf 44,05 Dollar.

Weiter gestiegene US-Ölreserven laut am Dienstagabend veröffentlichten Daten des privaten Instituts API hätten auf die Preise gedrückt, hieß es aus dem Handel. Die offiziellen Zahlen zu den Lagerbeständen werden im weiteren Tagesverlauf veröffentlicht.

Trotz der zaghaften Erholung in den vergangenen Handelstagen befindet sich der Ölmarkt weiter in einem schwierigen Umfeld. Obwohl das Ölkartell Opec und andere wichtige Förderländer wie Russland die Produktion gekürzt haben, bleibt das Angebot hoch. Im Fokus steht vor allem die Produktion in den USA./tos/das

