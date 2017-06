Die zu 23 Euro ausgegebenen Aktien starteten am Dienstag mit einem Plus von 4 % in den Frankfurter Börsenhandel. Zwischenzeitlich bröckelten sie bis auf 22,50 Euro ab, ehe sie in Richtung des Tageshochs von 24 Euro kletterten. Viele Anleger waren bei der Zuteilung leer ausgegange, die Aktien waren mehr als viermal überzeichnet gewesen. Für eine Emission in Deutschland ist das ungewöhnlich viel. Die Kette mit 185 Selbstbedienungs-Restaurants wird zum Ausgabepreis mit 553 Mio. Euro bewertet.br/>

Vapiano sammelt mit seinem Börsengang bis zu 184 Mio. Euro ein, dem Unternehmen selbst fließen 85 Mio. Euro zu. 32 % der Vapiano-Aktien sind künftig im Streubesitz. Firmengründer Gregor Gerlach, der bisher 30 % hält, hält nach dem Börsengang noch 17,4 %, die Wella-Erben Hans-Joachim und Gisa Sander kommen auf 11,2 (vorher 25) %. Sie haben einen Teil ihrer Aktien verkauft - im Gegensatz zur Vermögensverwaltung der ehemaligen Tchibo-Eigentümer Günter und Daniela Herz (vorher 44 %), die beim Börsengang sogar noch zukaufen wollte.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info