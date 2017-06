VIB Vermögen: Erfolgreiche Übergabe einer weiteren Eigenentwicklung im Interpark Kösching bei Ingolstadt

DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Sonstiges VIB Vermögen: Erfolgreiche Übergabe einer weiteren Eigenentwicklung im Interpark Kösching bei Ingolstadt 28.06.2017 / 07:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News

VIB Vermögen: Erfolgreiche Übergabe einer weiteren Eigenentwicklung im Interpark Kösching bei Ingolstadt

Neuburg/Donau, 28. Juni 2017 - Die VIB Vermögen AG hat die zweite Eigenentwicklung des laufenden Geschäftsjahres im Interpark Kösching bei Ingolstadt planmäßig fertiggestellt und übergeben. Bereits im März hatte die auf Erwerb, Entwicklung und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft am gleichen Standort eine Eigenentwicklung innerhalb des vorgegebenen Zeitplans fertiggestellt.

Die Nutzfläche des nun übergebenen Objekts liegt bei rund 7.100 m2. Bei einem Investitionsvolumen in Höhe von etwa 8,7 Millionen Euro erwirtschaftet die Immobilie eine attraktive Nettoanfangsrendite von 8,3 Prozent. Das Objekt ist an ein skandinavisches Technologieunternehmen für eine Laufzeit von 10 Jahren vermietet und konnte im geplanten Kosten- und Zeitrahmen realisiert werden.

Mit der neuen Projektentwicklung verfügt die VIB Vermögen mittlerweile über 6 Bestandsobjekte an diesem Standort, die an verschiedene Mieter aus diversen Branchen vermietet sind. Die entsprechenden Grundstücke hatte sich die VIB vorausschauend schon frühzeitig gesichert. Der Interpark Kösching gehört zu einem der bedeutendsten Gewerbeparks Süddeutschlands, verfügt über eine exzellente Infrastruktur und liegt in unmittelbarer Nähe zu Ingolstadt und im Einzugsgebiet der Metropolregionen München und Nürnberg.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Präsenz am attraktiven Standort im Interpark weiter ausbauen und somit unsere Strategie, im derzeitigen Marktumfeld über hochrentable Eigenentwicklungen zu wachsen, weiter umsetzen konnten", so Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. "Zusätzlich zu den nun übergebenen Objekten verfügen wir im Interpark noch über zwei weitere interessante Vorratsgrundstücke, die wir nun zeitnah entwickeln wollen", Martin Pfandzelter weiter.

Kontakt

Investor Relations:

VIB Vermögen AG Petra Riechert Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Tel: + 49 (0)8431 9077 952 Fax:+ 49 (0)8431 9077 1952 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Profil der VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

28.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Luitpoldstraße C 70 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 504-952 Fax: +49 (0)8431 / 504-973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

586847 28.06.2017

ISIN DE0002457512

AXC0029 2017-06-28/07:33