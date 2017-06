Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Telekom trotz gedämpfter Fusionshoffnungen für die Mobilfunktochter T-Mobile US auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Die Berichte über exklusive Verhandlungen zwischen T-Mobile-Konkurrent Sprint und den US-Kabelanbietern Charter Communications und Comcast über eine engere Zusammenarbeit könnten die Aktien der Telekom und ihrer Tochter zwar kurzfristig belasten, stünden aber einem Zusammengehen von T-Mobile US und Sprint nicht zwingend im Wege, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Mittwoch. Zudem erschienen die Papiere sowohl der Bonner als auch ihrer Tochter auch ohne eine solche Fusion unterbewertet./gl/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0005557508