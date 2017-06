Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nestle nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms von 85 auf 90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihn habe der Zeitpunkt dieser Ankündigung überrascht, die am Markt als Reaktion auf Forderungen des neuen Aktionärs Third Point gesehen werden dürfte, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer Studie vom Mittwoch. Er erhöhte nun für den Lebensmittelhersteller seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie./ajx/gl

AFA0008 2017-06-28/08:32

ISIN: CH0038863350