Nach einer kurzen Konsolidierung hat die Aktie von Paragon wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Von rund 62 Euro ging es hoch bis auf 69 Euro. Für die schnelle Trendwende nach oben waren zwei Dinge verantwortlich: Zum einen hat der Autozulieferer und Mutterkonzern von Voltabox innerhalb von nur wenigen Tagen eine neue Anleihe in Höhe von 50 Millionen Euro ausgegeben. Zum anderen hat Paragon mit der Hanseatischen Investment GmbH einen neuen Großaktionär. Der Investor zählt zur Signal Iduna Gruppe und hält 3,04 Prozent an Paragon. Ein durchaus interessanter Ankeraktionär also, der sich bei Klaus-Dieter Frers und seinem Team eingekauft hat.

