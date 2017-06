Geschafft! Das neue Kaliwerk von K+S in Kanada ist am Start. Dies dürfte die Wettbewerbsfähigkeit des im MDAX notierten Unternehmens aus Kassel stärken. Wir stellen Ihnen einen Mini Future Long auf die Aktie von K+S vor.

K+S produziert nun auch Kali in Kanada. "Mit Bethune, dem modernsten Kaliwerk der Welt, stoßen wir in eine neue Dimension vor. Wir produzieren Kali nun auf zwei Kontinenten", so der seit Mai agierende, neue Vorstandschef Burkhard Lohr per Pressemitteilung. K+S plant, in diesem Jahr zwischen 600.000 und 700.000 Tonnen Kali im Werk Bethune zu produzieren. Ende 2017 soll die angestrebte jährliche Produktionskapazität von zwei Mio. Tonnen erreicht werden. Der erste Kalitransport per Güterzug wird voraussichtlich im August vom Werk Bethune zur neuen Hafenanlage von K+S in Vancouver starten. Von dort aus wird das Kali an Kunden weltweit verschifft. Kurzum: Mit der Eröffnung des Werkes Bethune treiben die Nordhessen ihre Internationalisierung ...

