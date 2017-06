Liebe Trader,

Der Autozulieferer Leoni scheiterte in den Jahren 2014/2015 recht häufig am Widerstand von grob 63,00 Euro und drehte gegen Ende 2015 schließlich zur Unterseite wieder ab. Dabei erfolgten die Kursabgaben einem crashähnlichen Muster, die schließlich im darauf folgenden Jahr auf das Niveau von rund 23,00 Euro abwärts geführt haben. Erst in diesem Bereich gelang es Markteilnehmern einen nachhaltigen Doppelboden zu errichten und in der zweiten Jahreshälfte für eine deutliche Erholungsphase zu sorgen. Diese führte das Papier schließlich bis Mai dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von gut 56,11 Euro aufwärts, seit April dieses Jahres befindet sich die Aktie jedoch im Aufbau einer untrügerischen SKS-Trendwendeformation, deren Nackenlinie im Bereich von 45,63 Euro auszumachen ist und im gestrigen Handel erneut angesteuert wurde. Ein nachhaltiger Kursrückfall unter dieses Niveau sollte die Formation schließlich aktivieren und erlaubt es über kurzfristige Short-Positionen auf eine bevorstehende Korrektur zu setzen.

Short-Chance:

Erst muss es in dem Wertpapier von Leoni nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs unter das Niveau von 45,63 Euro abwärts gehen, ehe das anvisierte Verkaufssignal aktiviert wird. Dann aber sind unmittelbare Kursrückgänge zunächst auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 41,96 Euro wahrscheinlich. Rechnerisch ergibt sich aus dem vorliegenden Chartbild Abwärtspotential sogar bis auf die Marke von 35,15 Euro und kann bestens über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp oberhalb der aktuellen Wochenhochs von 48,97 Euro befinden, erst darüber könnte es kurzfristig mit dem Wertpapier an 50,00 Euro wieder rauf gehen. Eine Entschärfung der bärischen Ausgangslage wird jedoch erst oberhalb von 51,40 Euro wartet, dann könnte kurzfristig sogar ein Gipfelsturm zurück an 56,11 Euro starten.

Einstieg per Sell-Limit-Order: 45,60 Euro

Kursziel: 41,96 / 40,00 / 35,15 Euro

Stopp: > 49,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,40 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Leoni AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 46,55 Euro; 08:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

