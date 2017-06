Mladá Boleslav/Prag (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



SKODA wertet den kleinsten Vertreter der gesamten Modellpalette auf. Der SKODA CITIGO startet als Drei- und Fünftürer mit vielen Neuerungen in Design, Technik und Ausstattung. Der Kleinstwagen fällt auf in der Menge. Frontpartie, Seitenlinie und Heckansicht signalisieren präzise Formen, klare Kanten und ruhige Flächen. Der SKODA CITIGO zeigt sich auf den ersten Blick als attraktiver, moderner und praktischer Stadtflitzer. Er steht für moderne Technologie sowie für zeitgemäße, urbane Mobilität.



Die vollständige Pressemappe zum SKODA CITIGO steht mit dieser Meldung bereit. Weitere Inmformationen, umfangreiches Bildmaterial und Footage mit Fahraufnahmen des SKODA CITIGO finden Sie auf www.skoda-presse.de.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Rainer Strang Leiter Motor- und Wirtschaftspresse Telefon: +49 6150 133 121 E-Mail: Rainer.Strang@skoda-auto.de