Expertenmeinung

Osteuropa setzt Aufholjagd fort



Das Wirtschaftswachstum in Mittel- und Osteuropa hat sich in fast allen Ländern der Region beschleunigt und erreicht mancherorts ein Mehrjahreshoch, stellt das Wiener Wirtschaftsforschungsinstitut WIIW fest. Im Vorjahresvergleich stieg das Bruttoinlandsprodukt in fast allen EU-Staaten der Region um drei Prozent und mehr. Nur in Tschechien blieb es mit 2,9 Prozent knapp unter der Drei-Prozent-Marke, errechnet das Institut.

Dagegen erzielten Österreich und Deutschland nur ein Plus von 1,9 und 1,7 Prozent, in Frankreich und Italien waren es 0,8 Prozent, so das WIIW. 2018 werde das Wachstum der osteuropäischen EU-Mitglieder wohl doppelt so hoch liegen wie im Durchschnitt der EU, prognostizieren die Wirtschaftsforscher.



